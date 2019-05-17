Последний звонок в Самаре 2019: выпускники запустят в небо 5 тысяч белых шаров

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-17T08:34:15+03:00

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В Самаре уже на следующей неделе для выпускников школ прозвенит последний звонок. В каждом учебном заведении пройдут свои торжественные линейки, но в городе по традиции запланирован еще и общий праздник. В этом году местом его проведения станет склон у площади Славы.

- Общегородской праздник «Последний звонок» пройдет в следующую пятницу, 24 мая, на склоне у площади Славы. В этот день самарские 11-классники запустят там в небо 5 тысяч белых шаров, - рассказала глава департамента образования Самары Елена Чернега на заседании в городской думе.

Предполагается, что на площади Славы в день общегородского праздника будут работать интерактивные площадки, а на склоне установят сцену, где пройдет небольшой концерт.

Напомним, что изначально последний звонок в самарских школах в этом году был назначен на 22 мая, но его решили перенести на 24 число из-за проведения на стадионе «Самара Арена» финала Кубка России по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU