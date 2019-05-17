В день матча «Крылья Советов» - «Спартак» перекроют дублер Московского шоссе

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-17T09:17:04+03:00

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В субботу, 18 мая, в Самаре временно перекроют движение по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Данная мера связана с проведением на стадионе «Самара Арена» матча «Крылья Советов» - «Спартак».

- Проезд по дублеру Московского шоссе будет закрыт с 20:00 до 24:00. Кроме того, с 6:00 до 24:00 там будет введен запрет на остановку транспорта, - говорится в приказе министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Напомним, что матч 29 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет на самарском стадионе в 20:00. До игры болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа в стиле 90-х. Также футбольные фанаты смогут встретиться там с Антоном Бобром и взять у него автограф.

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ИСТОЧНИК KP.RU