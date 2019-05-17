2019-05-17T13:33:19+03:00
Общество

Появился первый желающий построить мост через Волгу у Климовки

Окончательно с инвестором определятся летом 2019 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый мост через Волгу начнут строить в этом годуНовый мост через Волгу начнут строить в этом году
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Концессионная компания «Обход Тольятти» выступила с предложением о строительстве моста через Волгу около села Климовка. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Мы планируем сформировать свое мнение по данному предложению до 27 мая. Документы опубликуем в начале июня. Если в течение 45 дней другие желающие заняться строительством моста не объявятся, то контракт будет заключен с компанией «Обход Тольятти», - рассказал министр.

По словам чиновника, если желающие инвестировать в проект все же появятся, то будет объявлен конкурс.

Напомним, что проект строительства включает в себя возведение моста в районе села Климовка длиной 3,7 км и около 100 км трассы в обход Тольятти. Предполагается, что работы начнутся уже в этом году. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2024 году. Общая стоимость проекта составляет около 130 млрд рублей, часть из этой суммы — 67 млрд рублей — выделит федеральное правительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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