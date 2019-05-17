2019-05-17T22:30:47+03:00
Общество

Капитан "Спартака" Денис Глушаков не сыграет в матче против самарских "Крыльев Советов"

Виноват в этом сильный ушиб коленного сустава
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Спартак" прилетел в Самару"Спартак" прилетел в Самару
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"Спартак" прилетел в Самару на матч с "Крыльями Советов", который пройдет в 20.00 в субботу на стадионе "Самара Арена". Самарский клуб уже анонсировал, что игра пройдет в стиле 90-х, вернее, такой будет открывающая матч программа. Против самарцев не сыграет Денис Глушаков, капитан красно-белых. Он получил травму на последней тренировке.

- В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков. Было принято решение, что он останется в Москве, - сообщает официальный твиттер клуба.

При этом фанаты в комментариях обсуждают, что отстранение футболиста от игры может быть вызвано его нелицеприятными высказываниями. Также обсуждается, что Глушаков может перейти в "Крылья" - Божовичу нет дела до его подмоченной репутации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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