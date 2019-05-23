«АКОМ» подал заявку на участие в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-23T13:30:04+03:00

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Самарская область принимает активное участие в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на увеличение объема высокотехнологичного несырьевого неэнергетичеcкого экспорта к 2024 году до 250 млрд. долл. в год. Одним из знаковых инструментов при этом является разработка и выполнение промышленными предприятиями собственной корпоративной программы повышения конкурентоспособности (КППК). Предприятия, заключившие соглашения о реализации КППК, смогут получить доступ к финансированию экспортных проектов и возможность использовать широкую линейку банковских инструментов. Это упростит российским производителям выход на зарубежные рынки.

Компания «АКОМ» подала заявку в рамках первой волны квалификационного отбора региональных производителей в национальный проект. Шесть лет подряд АО «АКОМ» является неизменным лидером на рынке СНГ по объемам производства аккумуляторов, крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей в России. На сегодняшний день компания обеспечивает порядка 65% экспорта в отрасли, доля на рынке РФ составляет 15,18%. «АКОМ» занимает первое место в стране по популярности среди отечественных брендов и 3-е среди мировых.

В рамках КППК «АКОМ» планирует реализацию инвестиционного проекта, направленного на организацию экспортно-ориентированного производства на территории Российской Федерации. Предприятие продолжит модернизацию, в результате чего на рынок выйдет инновационная продукция, рассчитанная на потребности экспортных рынков. К 2024 году «АКОМ» ставит задачу увеличить совокупный объем реализации продукции на 149%, объем экспорта на 168%.

Заявки от региональных производителей будут рассмотрены сначала Министерством промышленности и торговли Самарской области, далее Министерством промышленности и торговли РФ, после чего станет известен перечень организаций-участников.

ИСТОЧНИК KP.RU