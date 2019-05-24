Возьми друга из приюта: жителей Самарской области приглашают на выставку животных «Друг человека»

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-24T12:59:32+03:00

Кошек и собак можно будет не только посмотреть, но и забрать домой

Изменить размер текста: A A

В течение июня в ТЦ «Волна» села Красный Яр Самарской области каждую субботу будет проходить выставка животных «Друг человека». Все хвостатые, участвующие в выставке, - подопечные стационара для животных «ФлагманВет». Животные стерилизованы и привиты, они прошли ветеринарный контроль.

- Животных можно взять домой прямо с выставки по договору ответственного владения. Оформляется такой договор по паспорту. Поэтому, если вы хотите забрать домой собаку или кошку, придется взять с собой паспорт, - уточнили организаторы. – На мероприятии будут сувениры мастерской керамики «Вереск». Денежные средства с продаж пойдут на помощь бездомным животным и нуждающимся стационара «ФлагманВет».

Выставка будет работать 8, 15, 22 и 29 июня, а также 6 июля с 11:00 до 17:00.

Чтобы забрать кошку или собаку, нужен паспорт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Их били лопатой, швыряли о стену: спасенные от смерти животные в Самаре ищут новый дом и любящих хозяев

Найти верного питомца можно будет 6 апреля на выставке в "Экспо-Волге" со слоганом "Приюти, не покупай!"

(Подробнее)

«Не покупай, приюти!»: В Самаре проходит фестиваль-выставка «Друг человека»

Благодаря этому десятки бездомных животных уже нашли себе дом

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU