Возьми друга из приюта: жителей Самарской области приглашают на выставку животных «Друг человека»
В течение июня в ТЦ «Волна» села Красный Яр Самарской области каждую субботу будет проходить выставка животных «Друг человека». Все хвостатые, участвующие в выставке, - подопечные стационара для животных «ФлагманВет». Животные стерилизованы и привиты, они прошли ветеринарный контроль.
- Животных можно взять домой прямо с выставки по договору ответственного владения. Оформляется такой договор по паспорту. Поэтому, если вы хотите забрать домой собаку или кошку, придется взять с собой паспорт, - уточнили организаторы. – На мероприятии будут сувениры мастерской керамики «Вереск». Денежные средства с продаж пойдут на помощь бездомным животным и нуждающимся стационара «ФлагманВет».
Выставка будет работать 8, 15, 22 и 29 июня, а также 6 июля с 11:00 до 17:00.
Чтобы забрать кошку или собаку, нужен паспорт
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ИСТОЧНИК KP.RU