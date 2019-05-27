Тольяттинка Диана Анкудинова выиграла гран-при музыкального шоу «Ты супер!»
Стали известны результаты супер-финала музыкального конкурса «Ты супер!» на телеканале НТВ. Гран-при конкурса взяла 16-летняя девушка из Тольятти Диана Анкудинова, которая стала победительницей предыдущего сезона шоу.
Напомним, в прошлый раз продюсер Игорь Крутой подарил девушке квартиру, а на этот раз организаторы конкурса решили подготовить для нее новый сюрприз. Как выяснилось, Диана очень любит зарубежную группу Twenty one pilots и хочет попасть на ее концерт. В их турне российские города не предусмотрены, поэтому руководство телеканала решило организовать для тольяттинки поездку за рубеж. Диана сможет сама выбрать, в каком городе она хочет послушать концерт любимой группы. Там она не только посмотрит на выступления артистов, но и проведет целую неделю.
Еще одним сюрпризом, который устроили организаторы шоу для девушки, стала встреча с заведующей отделом музыкально-теоретических дисциплин Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства Натальей Казанцевой.
- Ты поразила меня своим голосом. Мы ждем тебя в этом году на вступительных экзаменах. Ты очень одаренная девушка, нам такие нужны. Мы тебя очень ждем, - отметила Наталья Казанцева.
Отметим, что Диана Анкудинова является не только победительницей шоу «Ты супер!», но и обладательницей приза зрительских симпатий на конкурсе «Новая Детская Волна 2018». Она уже не раз выступала с другими известными артистами российской эстрады.
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ИСТОЧНИК KP.RU