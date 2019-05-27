2019-05-27T15:02:44+03:00
Общество

Тольяттинка Диана Анкудинова выиграла гран-при музыкального шоу «Ты супер!»

Девушка получила не только статуэтку и грамоту, но и возможность попасть на концерт любимой группы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Диана Анкудинова получила гран-при суперсезона шоу "Ты супер!"Диана Анкудинова получила гран-при суперсезона шоу "Ты супер!"
Изменить размер текста:

Стали известны результаты супер-финала музыкального конкурса «Ты супер!» на телеканале НТВ. Гран-при конкурса взяла 16-летняя девушка из Тольятти Диана Анкудинова, которая стала победительницей предыдущего сезона шоу.

Напомним, в прошлый раз продюсер Игорь Крутой подарил девушке квартиру, а на этот раз организаторы конкурса решили подготовить для нее новый сюрприз. Как выяснилось, Диана очень любит зарубежную группу Twenty one pilots и хочет попасть на ее концерт. В их турне российские города не предусмотрены, поэтому руководство телеканала решило организовать для тольяттинки поездку за рубеж. Диана сможет сама выбрать, в каком городе она хочет послушать концерт любимой группы. Там она не только посмотрит на выступления артистов, но и проведет целую неделю.

Еще одним сюрпризом, который устроили организаторы шоу для девушки, стала встреча с заведующей отделом музыкально-теоретических дисциплин Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства Натальей Казанцевой.

- Ты поразила меня своим голосом. Мы ждем тебя в этом году на вступительных экзаменах. Ты очень одаренная девушка, нам такие нужны. Мы тебя очень ждем, - отметила Наталья Казанцева.

Отметим, что Диана Анкудинова является не только победительницей шоу «Ты супер!», но и обладательницей приза зрительских симпатий на конкурсе «Новая Детская Волна 2018». Она уже не раз выступала с другими известными артистами российской эстрады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Диана Анкудинова из Тольятти выиграла шоу «Ты супер!» и получила квартиру от Крутого (подробности)

После победы Дианы Анкудиновой в проекте «Ты супер!» объявилась ее родная мать и просит прощения (подробности)

Родная мать победительницы шоу «Ты супер!» Дианы Анкудиновой не захотела поздравить дочь (подробности)

Диана Анкудинова из Тольятти получила приз зрительских симпатий конкурса «Детская Новая Волна-2018» (подробности)

«Просто умница»: Шура оценил талант победительницы шоу «Ты супер!» Дианы Анкудиновой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В самарскую ракету «Союз-2.1б» при старте с космодрома Плесецк ударила молния
В Самаре на Московском шоссе автобус вылетел на газон после столкновения с легковушкой
Осталось семь дней: в Самарской области приближается переход с аналогового на цифровое ТВ
Шоу воздушных змеев, «Корабль толерантности» и опера на набережной: появилась подробная программа «ВолгаФеста» в Самаре
Стало известно время начала стыкового матча «Нижний Новгород» - «Крылья Советов» 30 мая
«Ростелеком» 1 июня отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов
Шестеро лидеров баскетбольной «Самары» продлили контракты с клубом
АВТОВАЗ срочно отзывает автомобили Lada XRAY Cross
Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Самаре превысил 120 млрд рублей
В Самаре неизвестный в маске и с гранатой ворвался в банк и требовал отдать ему 3 миллиона рублей
В Самаре на Московском шоссе велосипедист угодил под колеса иномарки
В Самарской области рыбаки выловили в пруду двух огромных сомов