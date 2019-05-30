В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве кардиоцентра «Клиника сердца»

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-30T08:19:46+03:00

Вот так должна была выглядеть клиника после завершения строительства

Медучреждение, работы над которым начались в 2014 году, все еще не сдано в эксплуатацию

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В среду, 29 мая, арбитражный суд Самарской области поддержал иск регионального правительства к компании «Современные медицинские технологии», владельцем которой является известный бизнесмен Сергей Шатило. Служители Фемиды удовлетворили требование чиновников о расторжении меморандума о строительстве кардиоцентра «Клиника сердца», который был заключен в 2014 году.

Напомним, инвестиционный меморандум между правительством Самарской области и «СМТ» предполагал, что инвестор построит медицинский центр на улице Тушинской к январю 2016 года за 3 млрд рублей. Самарские власти, в свою очередь, обязались обеспечить учреждение кардиохирургическим госзаказом. В итоге к обозначенному сроку кардиоцентр так и не был построен. Через некоторое время инвестор и правительство заключили дополнительное соглашение, согласно которому срок сдачи объекта в эксплуатацию продлили до февраля 2017 года. Несмотря на это, «Клиника сердца» до сих пор не заработала.

Предполагается, что на строительство медцентра повлияли проблемы инвестора, на которого в 2016 году завели уголовное дело. Сейчас Сергей Шатило проходит подозреваемым по двум делам: о коммерческом подкупе и ограничении конкуренции при аукционе на ремонт оборудования в нескольких самарских больницах, а также о поставке незарегистрированных медицинских изделий — томографов — в крупном размере. Известно, что Сергей Шатило собирается обжаловать решение арбитражного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU