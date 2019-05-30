2019-05-30T14:06:19+03:00
Происшествия

В Самаре на Ново-Вокзальной забил фонтан с 9-этажный дом

Видимо, еще одна труба не выдержала гидравлических испытаний [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр Рыбаков / Самара LifeФото: Александр Рыбаков / Самара LifeФото: vk.com
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Днем в четверг, 30 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. На улице Ново-Вокзальной из-под земли забил фонтан.

- Огромная струя воды вырывается из-под земли на участке между улицей Стара-Загора и Московским шоссе. Фонтан примерно с 9-этажный дом, - сообщили очевидцы в соцсетях.

Отметим, что сейчас в этом районе проводятся гидравлические испытания. Видимо, одна из труб не выдержала, и произошла утечка. Напомним, что за последние дни в Самаре произошло уже несколько ЧП из-за проверок теплосетей. Так, недавно забил фонтан на Мирной, а в среду, 29 мая, провалился асфальт на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры.

Как сообщили представители Предприятия тепловых сетей, было выявлено повреждение на магистрали диаметром 500 мм. Сейчас специалисты снизили давление воды на участке и готовят его к отключению. В ближайшее время рабочие выставят на месте аварии ограждения и приступят к ремонту трубы. Добавим, что, по данным ГУ МЧС по Самарской области, в результате случившегося никто не пострадал.

В Самаре на Ново-Вокзальной забил коммунальный фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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