2019-06-05T11:11:19+03:00
Общество

В Самарской области на базе 5 университетов создадут научно-образовательный центр

Глава региона подписал соответствующее постановление
Анастасия ФИЛАТОВА
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В состав НОЦ войдут четыре самарских и один тольяттинский вузыВ состав НОЦ войдут четыре самарских и один тольяттинский вузыФото: Архив "КП"
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о создании в регионе научно-образовательного центра (НОЦ). В его состав войдут пять местных вузов.

- НОЦ объединит Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный медицинский университет и Самарский государственный университет путей сообщения, - говорится в тексте документа.

Также в состав научно-образовательного центра войдет государственная корпорация «Ростех» и относящиеся к ней организации, которые содействуют разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Предполагается, что управляющей компанией центра станет автономная некоммерческая организация «Институт регионального развития».

ИСТОЧНИК KP.RU

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