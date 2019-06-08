2019-06-08T17:52:20+03:00
Звезды

В Самаре официально открылся ВолгаФест 2019

А на корабле толерантности подняли паруса
Евгения ВАСИНА
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Фестиваль идет два дня: 8 и 9 июняФестиваль идет два дня: 8 и 9 июняФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фестиваль набережных "ВолгаФест" с нетерпением и любопытством самарцы и гости города ждут ежегодно. И вот он стартовал. Открытии фестиваля посетили глава области Дмитрий Азаров и врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. Это четвёртый по счету “ВолгаФест”. В этом году его тема - “Игра”.

На фестивале каждый найдёт себе площадку по душе. Развлекательная пограмма запланирована обширная. Здесь можно и послушать отличную музыка, и потанцевать, посетить мастер классы и не только. Всего более 30 площадок. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Интересное занятие найдется для каждого Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Интересное занятие найдется для каждогоФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В 15:30 на Некрасовском спуске торжественно подняли паруса над кораблем толерантности.

Напомним, в воскресенье, 9 июня на фестивале ВолгаФест 2019 будет работать площадка КП-Самара. Ищите нас в районе Вилоновского спуска. Приходите, будем играть и разговаривать.

Редактор радио КП-Самара Антон Черепок приглашает вас на фестиваль

Редактор радио КП-Самара Антон Черепок приглашает вас на фестиваль

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Также там запретят остановку и стоянку транспорта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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