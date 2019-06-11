СВГК обеспечила надежность и безопасность теплоснабжения Новокуйбышевска
За три дня специалисты компании завершили работы по техобслуживанию запорной арматуры на линии подачи газа на ТЭЦ -1
Замена участка газопровода проведена в кратчайшие сроки
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Средневолжская газовая компания выполнила очередной пункт обширного плана подготовки к новому отопительному сезону 2019-2020 гг.: завершены работы по техобслуживанию запорной арматуры на линии подачи газа на ТЭЦ-1.
Замена участка газопровода проведена в кратчайшие сроки – 3 дня, на которые ПАО «Т ПЛЮС» останавливало Новокуйбышевскую ТЭЦ для проведения своих работ. Таким образом СВГК обеспечила повышение надежности и безопасности газо- и теплоснабжения населения города без дополнительных отключений подачи газа.
ИСТОЧНИК KP.RU