2019-06-11T09:56:58+03:00
Общество

СВГК обеспечила надежность и безопасность теплоснабжения Новокуйбышевска

За три дня специалисты компании завершили работы по техобслуживанию запорной арматуры на линии подачи газа на ТЭЦ -1
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Замена участка газопровода проведена в кратчайшие срокиЗамена участка газопровода проведена в кратчайшие сроки
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Средневолжская газовая компания выполнила очередной пункт обширного плана подготовки к новому отопительному сезону 2019-2020 гг.: завершены работы по техобслуживанию запорной арматуры на линии подачи газа на ТЭЦ-1.

Замена участка газопровода проведена в кратчайшие сроки – 3 дня, на которые ПАО «Т ПЛЮС» останавливало Новокуйбышевскую ТЭЦ для проведения своих работ. Таким образом СВГК обеспечила повышение надежности и безопасности газо- и теплоснабжения населения города без дополнительных отключений подачи газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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