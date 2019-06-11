В Самарской области массово проверят аттракционы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-11T10:40:15+03:00

Поводом для этого послужили недавние ЧП, в которых пострадали дети

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В Самарской области усилят контроль за безопасностью в местах массового пребывания людей. В честности, речь идет об излюбленных местах всех детей — аттракционах.

- Будет проведена проверка обеспечения правил безопасности эксплуатации всех аттракционов в Самарской области независимо от форм собственности. Кроме того, для технического персонала учреждений и работников парков будут проведены дополнительные инструктажи по профилактике детского травматизма, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Отметим, что поводом для таких массовых проверок послужили несколько недавних ЧП на аттракционах. Так, в Тольятти из-за сильного порыва ветра улетел плохо закрепленный батут, на котором в тот момент находились дети, а в Самаре в парке Победы трое детей получили удары током на сцене. По обоим случаям были возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU