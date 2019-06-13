2019-06-13T17:28:19+03:00
Общество

Третьяковская галерея культурно трансформирует пространство рядом с Фабрикой-кухней

Яркий уличный арт-проект реализуют Государственная Третьяковская галерея и Самарская сетевая компания
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Встреча генерального директора АО «ССК» Виля Мухаметшина, директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и заместителя директора Галереи по развитию Татьяны МрдуляшВстреча генерального директора АО «ССК» Виля Мухаметшина, директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и заместителя директора Галереи по развитию Татьяны Мрдуляш
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В Самаре появится новый арт-объект на трансформаторной подстанции построенной для энергоснабжения будущего филиала Третьяковской галереи в Самаре. Об этом договорились генеральный директор «Третьяковки» Зельфира Трегулова и директор Самарской сетевой компании Виль Мухаметшин. Мурал (крупное граффити) на стены энергообъекта «Самарской сетевой компании» нанесет известный стрит-артист Миша Мост в конце лета – начале осени 2019 года. Курировать этот процесс будут представители Третьяковской галереи.

- Для нашей энергокомпании – честь принять участие в подготовке к открытию филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре. Помимо художественного преобразования самой трансформаторной подстанции мы планируем предложить властям Самары помощь в благоустройстве среды вокруг нее, – рассказал директор АО «Самарская сетевая компания» Виль Мухаметшин.

Тематикой работы станет осмысление роли энергии в развитии цивилизации. Поскольку филиал Третьяковской галереи будет открыт в Самаре в конструктивистском здании Фабрика-кухня завода им. Масленникова (архитектор Е.Н. Максимова, 1932), в своей работе художник планирует использовать эстетику советского конструктивизма. В дальнейших совместных планах Галереи и самарской энергокомпании – создание внешнего пространственного каркаса, который преобразит типовое здание трансформаторной подстанции в конструктивистский архитектурный объект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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