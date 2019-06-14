2019-06-14T16:38:05+03:00
Происшествия

В Сызрани на молодую мать возбудили уголовное дело за нападение на мужчину с ножом

Конфликт произошел возле одного из ТЦ на глазах прохожих и в присутствии ребенка женщины
Анастасия ФИЛАТОВА
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На момент нападения женщина находилась в алкогольном опьяненииНа момент нападения женщина находилась в алкогольном опьянении
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Нападение жительницы Сызрани на 51-летнего мужчину с ножом обернулось возбуждением уголовного дела. Молодой матери вменяют статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, все произошло 27 мая около торгового центра на проспекте 50 лет Октября. Ранее несудимая 33-летняя жительница Сызрани, находясь в нетрезвом состоянии, поссорилась с мужчиной из-за своих долговых обязательств, достала нож и порезала им своего оппонента. Все это произошло на глазах прохожих, а также ее ребенка 2019 года рождения.

- Женщину оштрафовали за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте и составили на нее протокол по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Ее сына поместили в дом ребенка, - рассказали полицейские.

Отметим, что за вооруженное нападение на мужчину сызранке грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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