Пришлось вызывать скорую: в Самаре экс-главе управления капстроительства стало плохо в суде

СЕГОДНЯ 18:53 2019-06-14T18:56:29+03:00

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В пятницу, 14 июня, в Октябрьском районном суде Самары прошло заседание по продлению срока содержания под стражей бывшему руководителю ГКУ "Управление капитального строительства" Самарской области Светлане Моравской, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Служители Фемиды приняли решение оставить ее еще на два месяца в СИЗО, сразу после чего женщине стало плохо.

По словам адвоката Светланы Моравской Вячеслава Земчихина, для его подзащитной пришлось вызывать скорую помощь. Медики подозревают гипертонический криз. Также есть угроза инсульта.

Напомним, Светлану Моравскую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве берегоукрепления Волги около села Рождествено. Контракт на выполнение этих работ был заключен с компанией "С.И.Т.И", которая сделала их некачественно. Несмотря на это, чиновница спокойно закрыла контракт и оплатила его подрядчику. В итоге компания необоснованно получила более 200 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU