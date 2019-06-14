2019-06-14T18:56:29+03:00
Происшествия

Пришлось вызывать скорую: в Самаре экс-главе управления капстроительства стало плохо в суде

Врачи подозревают, что у Светланы Моравской случился гипертонический криз
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Вячеслав ЗемчихинФото: Вячеслав Земчихин
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 июня, в Октябрьском районном суде Самары прошло заседание по продлению срока содержания под стражей бывшему руководителю ГКУ "Управление капитального строительства" Самарской области Светлане Моравской, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Служители Фемиды приняли решение оставить ее еще на два месяца в СИЗО, сразу после чего женщине стало плохо.

По словам адвоката Светланы Моравской Вячеслава Земчихина, для его подзащитной пришлось вызывать скорую помощь. Медики подозревают гипертонический криз. Также есть угроза инсульта.

Напомним, Светлану Моравскую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве берегоукрепления Волги около села Рождествено. Контракт на выполнение этих работ был заключен с компанией "С.И.Т.И", которая сделала их некачественно. Несмотря на это, чиновница спокойно закрыла контракт и оплатила его подрядчику. В итоге компания необоснованно получила более 200 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымскую чиновницу задержали за плохое укрепление берегов Волги в Самаре

Светлану Моравскую, которая возглавляла управление капитального строительства республики Крым, подозревают в злоупотреблении полномочиями на такой же должности в Самаре (подробности)

Азаров готов выступить в суде: на экс-директора управления капстроительства Самарской области завели уголовное дело

Светлане Моравской вменяют злоупотребление полномочиями (подробности)

В Самаре арестовали главу службы капстроительства Крыма

Светлану Моравскую обвиняют в злоупотреблении полномочиями (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уложили первый слой: в Самаре ремонт улицы Победы завершен на 50%
Реставрация синагоги в Самаре: в здании восстанавливают кирпичную кладку стен
Крупный пожар в Тольятти: загорелся ангар на Южном шоссе
В Сызрани на молодую мать возбудили уголовное дело за нападение на мужчину с ножом
В Самаре проводили на пенсию начальника городской полиции
В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров
В Самаре из-за российско-китайских молодежных игр 5 дней будут перекрывать дороги
Глава Куйбышевского района Самары покинул свой пост
Миодраг Божович останется главным тренером самарских "Крыльев Советов"
В Самаре начался суд над полковниками ФСБ Гудованым и Чермашенцевым
В Красноглинском районе Самары к осени благоустроят 11 дворов
Вынесли технику и продукты: в Самарской области осудили налетчиков на почтовое отделение
В Сызранском районе водитель «Приоры» вылетел в кювет и «повстречался» с деревом
Самара вошла в топ-10 городов с высокой средней зарплатой медиков
Спецназовцы ФСИН Приволжского федерального округа собрались пострелять в Тольятти
Самарский регоператор начал вывозить мусор с правого берега Волги и Поджабного
В Самаре сотрудники ФСБ нашли у старшего инспектора УФСИН 30 граммов марихуаны
Полицейские ищут белый "Ларгус", водитель которого сбил 2-летнего ребенка в Зубчаниновке и уехал
Самарская экс-участница «Дома-2» Мария Кохно хочет откачать жир в прямом эфире
Пляж КИНАПА в Самаре этим летом будет доступен для всех желающих
Новая Самара способствовала переходу региона на цифровое телевещание
Вот это трофей! В Самарской области выловили сома весом 70 кг
Алексей Немов приедет в Сызрань на открытие турнира по спортивной гимнастике
В Тольятти бесстрашная девушка бросилась вдогонку за грабителем и помогла его задержать