В Самарской области нашли тело пропавшего во время купания в реке 7-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-15T14:35:15+03:00

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В Самарской области завершились поиски 7-летнего Артема С., который пропал в минувшую среду, 12 июня, во время купания на реке Самарке в поселке Лебедь Кинельского района. К сожалению, надежды на то, что мальчик найдется живым, не оправдались. Ребенок погиб.

- Водолазные поиски мальчика проводились в течение трех дней: 12, 13 и 14 июня, но они результата не дали. Сегодня утром, 15 июня, поступило сообщение об обнаружении его тела. Ребенка нашли очевидцы. Они доставили его тело на берег, а потом передали сотрудникам полиции, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ПСС Самарской области.

Где именно нашли ребенка, в оперативном ведомстве не уточняют. Между тем местные жители пишут в соцсетях, что его тело было обнаружено в 2 км от того места, где он пропал, неподалеку от железнодорожного моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU