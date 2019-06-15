2019-06-15T14:35:15+03:00
Происшествия

В Самарской области нашли тело пропавшего во время купания в реке 7-летнего мальчика

Ребенка на протяжении трех дней искали водолазы и волонтеры
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
ДПСО "Лиза Алерт"ДПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Самарской области завершились поиски 7-летнего Артема С., который пропал в минувшую среду, 12 июня, во время купания на реке Самарке в поселке Лебедь Кинельского района. К сожалению, надежды на то, что мальчик найдется живым, не оправдались. Ребенок погиб.

- Водолазные поиски мальчика проводились в течение трех дней: 12, 13 и 14 июня, но они результата не дали. Сегодня утром, 15 июня, поступило сообщение об обнаружении его тела. Ребенка нашли очевидцы. Они доставили его тело на берег, а потом передали сотрудникам полиции, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ПСС Самарской области.

Где именно нашли ребенка, в оперативном ведомстве не уточняют. Между тем местные жители пишут в соцсетях, что его тело было обнаружено в 2 км от того места, где он пропал, неподалеку от железнодорожного моста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кинельском районе на реке Самарке ищут 7-летнего мальчика

Специалисты не исключают, что ребенок мог утонуть (подробности)

"Все молятся, чтобы он был жив": ребенка, пропавшего во время купания на Самаре, вторые сутки ищут водолазы и волонтеры

Руководитель ПСС рассказал, что поиски в реке затрудняет сильное придонное течение - водолазов буквально уносит с места (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области в садовом товариществе сгорела бесхозная постройка
В Сызрани запертая возлюбленным пьяная девушка пыталась сбежать с 5 этажа по простыням
В Самаре на стене во дворе художественного музея появился необычный мурал
В Тольятти после зверского убийства 2-летней девочки решили усилить контроль за неблагополучными семьями
Наводят красоту и избавляются от аллергенов: в Самаре продолжается активный покос травы
В селе под Сызранью ранним утром полыхал частный дом
В Самаре на Молодогвардейской "Приора" обняла дерево и врезалась в дом
В Тольятти грабитель напал в подъезде на 17-летнюю девушку и отобрал у нее телефон
Смертельное ДТП: в Самарской области ВАЗ-2115 после столкновения с легковушкой впечатался в КамАЗ
В Самаре на склоне вдоль улицы Маяковского могут построить полуподземный парк аттракционов
Самарские легкоатлеты заняли призовые места на всероссийских соревнованиях
Самарскому полковнику Вере Рабинович поменяли статью обвинения и продлили срок ареста
Погода на 15-16 июня в Самарской области: в выходные будет прохладно, но без осадков
Незаконная торговля: из кафе на самарской набережной изъяли 200 литров алкоголя
Уложили первый слой: в Самаре ремонт улицы Победы завершен на 50%
Пришлось вызывать скорую: в Самаре экс-главе управления капстроительства стало плохо в суде
Реставрация синагоги в Самаре: в здании восстанавливают кирпичную кладку стен
Крупный пожар в Тольятти: загорелся ангар на Южном шоссе
В Сызрани на молодую мать возбудили уголовное дело за нападение на мужчину с ножом