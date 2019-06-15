В самарской школе № 46 после обновления появятся новый кабинет труда и универсальная спортплощадка
В Самаре в школе № 46 на улице Советской Армии, где в 2017 году обвалился потолок в одном из классов, полным ходом идет ремонт. Вернутся в свою альма-матер ученики смогут уже в этом году - работы в здании планируют завершить к 1 сентября.
- Сейчас в школе идет утепление фасада, который будет покрашен в ярко-оранжевый цвет, заканчивается внутренняя отделка и почти полностью готовы физкультурный и актовый залы. Кроме того, в здании уже полностью смонтированы электричество и система противопожарной безопасности, - рассказали в администрации Самары.
Как отмечают в мэрии, внутренняя отделка помещений будет закончена в июле. После этого в кабинеты начнут возвращать парты, стулья и доски, а также компьютерную технику. После ремонта в школе появится новый кабинет для уроков технологии - кухни и мастерские. Что касается внутреннего двора школы, то там сейчас возводят универсальную спортивную площадку и площадь для торжественных мероприятий. Все работы идут по графику.
ИСТОЧНИК KP.RU