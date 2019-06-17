2019-06-17T09:58:27+03:00
Происшествия

Массовое ДТП: на въезде в Самару столкнулись семь машин

Из-за аварии движение на некоторое время было затруднено [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Утром в понедельник, 17 июня, на въезде в Самару произошло массовое ДТП. Там на Южном шоссе столкнулись грузовая "Газель" и шесть легковых автомобилей. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Да, такое себе утро вышло. Пробка от Яицкого до Придорожного образовалась, - рассказали автомобилисты.

Известно, что все автомобили ехали друг за другом. Больше всего пострадала машина, в которую врезался грузовик. Ей смяло багажник. На месте работали полицейские. Сейчас подробности аварии устанавливаются.

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В Самаре на Южном шоссе произошла массовая авария с участием 7 машин 17.06.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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