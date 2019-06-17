Массовое ДТП: на въезде в Самару столкнулись семь машин
Утром в понедельник, 17 июня, на въезде в Самару произошло массовое ДТП. Там на Южном шоссе столкнулись грузовая "Газель" и шесть легковых автомобилей. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Да, такое себе утро вышло. Пробка от Яицкого до Придорожного образовалась, - рассказали автомобилисты.
Известно, что все автомобили ехали друг за другом. Больше всего пострадала машина, в которую врезался грузовик. Ей смяло багажник. На месте работали полицейские. Сейчас подробности аварии устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU