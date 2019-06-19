Самарский застройщик и депутат Владимир Кошелев принял участие в заседании Инвестиционного клуба «Деловой России»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-19T10:58:21+03:00

На встрече рассказали о программах, которые доступны для бизнесменов

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18 июня в «Деловой России» с участием члена Координационного совета, председателя комитета по строительству Владимира Кошелева прошло заседание инвестиционного клуба по направлению «Инвестиции в проекты девелопмента, в производство строительных материалов и конструкций, в технологии «умного» города».

О программах, предоставляемых для бизнесменов, подробно рассказали представители Государственных институтов развития. Восемь инвестиционных проектов обсуждались экспертным сообществом: представителями Минстроя и Минпромторга России, Фонда «Сколково», АО «ДОМ.РФ», ООО «ВЭБ Капитал», корпорации и банка МСП, ФРИИ, Фонда развития промышленности, Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и Московского экспортного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU