На сборах в Австрии «Крылья Советов» сыграют с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром»

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-21T14:27:11+03:00

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Определились три соперника «Крыльев Советов» на австрийском сборе, который пройдет с 24 июня по 7 июля. 29 июня самарцы сыграют с «Хайдуком» из хорватского города Сплит, 6 июля – со словенской командой «Целье», а 7 июля – с «Краснодаром», который также проводит сбор в Австрии, сообщает пресс-служба «КС».

- «Хайдук» из Сплита является одним из самых популярных и титулованных клубов Хорватии, а также постоянным участником еврокубков, - говорится в сообщении. - К грандам, но уже отечественного футбола, можно отнести «Краснодар». В сезоне 2019/20 «быки» заняли третье место в РПЛ и завоевали путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Клуб «Целье» из Словении – постоянный участник главной лиги своей страны. В завершившемся розыгрыше команда заняла пятое место в чемпионате.

Время начала матчей сообщат позднее.

Напомним, «Крылья Советов» начнут сезон РПЛ домашней игрой с ЦСКА. Встреча пройдет на «Самара Арене» 14 июля.

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