2019-06-24T13:33:23+03:00
Спорт

Миодраг Божович – о молодежи «Крыльев Советов»: «Голенков, Смирнов и Киселев должны усилить конкуренцию в основной команде»

Все три футболиста тренируются с основой «КС»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сезон самарцы начнут 14 июля домашним матчем с ЦСКА.Сезон самарцы начнут 14 июля домашним матчем с ЦСКА.Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о перспективных молодых игроках в команде.

- С нами уже тренируются Голенков, Смирнов и Киселев. Это молодые игроки, которые, по нашим ожиданиям, должны усилить конкуренцию в основной команде, - приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев».

Напомним, самарцы улетели на сбор в Австрию, где будут тренироваться до 7 июля. Там «Крылья» сыграют три контрольные встречи.

- Сколько лет я работаю в России – с любой командой мы готовимся к сезону в Австрии. Прежде всего потому, что там очень хорошие условия для работы и хорошая погода для физической нагрузки, - отметил наставник волжан. - А противников иногда невозможно выбрать. Я предполагаю, чтобы сначала были не сильные соперники. Но трудно найти подходящего противника. В этот раз у нас в соперниках хорошие команды, игры с которыми дадут возможность показать, насколько мы готовы к сезону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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