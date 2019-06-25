2019-06-25T13:09:54+03:00
Спорт

Голкипер Евгений Конюхов может покинуть «Крылья Советов»

Вратарем интересуется новичок РПЛ «Тамбов»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сделка состоится только в том случае, если самарцы найдут вратарю замену.Сделка состоится только в том случае, если самарцы найдут вратарю замену.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов может летом покинуть клуб. По данным news.ru, футболистом интересуется новичок Российской премьер-лиги «Тамбов». Сделка состоится только в том случае, если самарцы найдут вратарю замену. Сообщается, что цель «Крыльев» - голкипер «Спартака» Александр Максименко.

Напомним, Евгений Конюхов выступает в «Крыльях Советов» с 2014 года. В Самару вратарь перешел из московского «Торпедо». С приходом в волжскую команду Сергея Рыжикова летом 2018 года Конюхов стал вторым вратарем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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