Голкипер Евгений Конюхов может покинуть «Крылья Советов»
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов может летом покинуть клуб. По данным news.ru, футболистом интересуется новичок Российской премьер-лиги «Тамбов». Сделка состоится только в том случае, если самарцы найдут вратарю замену. Сообщается, что цель «Крыльев» - голкипер «Спартака» Александр Максименко.
Напомним, Евгений Конюхов выступает в «Крыльях Советов» с 2014 года. В Самару вратарь перешел из московского «Торпедо». С приходом в волжскую команду Сергея Рыжикова летом 2018 года Конюхов стал вторым вратарем.
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ИСТОЧНИК KP.RU