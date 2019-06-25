Стало известно, сколько жители Самары будут платить за свет с 1 июля 2019 года

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-25T15:08:15+03:00

Новые тарифы на свет вступят в силу с 1 июля 2019 года, оплатите электроэнергию по старой цене

Изменить размер текста: A A

АО «Самарагорэнергосбыт» информирует потребителей, что с 1 июля 2019 года начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Тарифы на электроэнергию установлены приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 14.12.2018 года № 776.

Одноставочный тариф (за 1 кВт/ч.):

- Для домов и квартир с газовыми плитами — 4,17 руб.

- Для домов и квартир с электрическими плитами — 2,92 руб.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (за 1 кВт/ч.):

- Для домов и квартир с газовыми плитами: дневная зона — 4,61 руб.; ночная зона — 2,27 руб.

- Для домов и квартир с электрическими плитами: дневная зона — 3,22 руб.; ночная зона — 1,59 руб.

Не позднее 25 июля 2019 года сверьте взаиморасчеты и произведите оплату (погасите задолженность) за потребленную до 1 июля 2019 года электроэнергию по старому тарифу.

ИСТОЧНИК KP.RU