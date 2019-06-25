Стало известно, сколько жители Самары будут платить за свет с 1 июля 2019 года
АО «Самарагорэнергосбыт» информирует потребителей, что с 1 июля 2019 года начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.
Тарифы на электроэнергию установлены приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 14.12.2018 года № 776.
Одноставочный тариф (за 1 кВт/ч.):
- Для домов и квартир с газовыми плитами — 4,17 руб.
- Для домов и квартир с электрическими плитами — 2,92 руб.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (за 1 кВт/ч.):
- Для домов и квартир с газовыми плитами: дневная зона — 4,61 руб.; ночная зона — 2,27 руб.
- Для домов и квартир с электрическими плитами: дневная зона — 3,22 руб.; ночная зона — 1,59 руб.
Не позднее 25 июля 2019 года сверьте взаиморасчеты и произведите оплату (погасите задолженность) за потребленную до 1 июля 2019 года электроэнергию по старому тарифу.
ИСТОЧНИК KP.RU