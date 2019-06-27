2019-06-27T10:43:20+03:00
Общество

В Самаре создали петицию против подорожания проезда в маршрутках до 35 рублей

По словам горожан, очередное повышение стоимости проезда сильно ударит по карману простого обывателя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы возмущены очередным подорожанием проезда в маршруткахСамарцы возмущены очередным подорожанием проезда в маршруткахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самары создали петицию против повышения стоимости проезда в коммерческих автобусах. С 1 июля он подорожает с 30 до 35 рублей. Такое решение приняли сами перевозчики, и информацию об этом подтвердил департамент транспорта города.

- Такое повышение, уже второй раз в этом году, сильно бьет по карману. Особенно тем, кто ездит с пересадками на работу. Это слишком высокая цена за проезд, - считают самарцы.

На данный момент обращение, адресованное мэру города Елене Лапушкиной, подписали уже 845 человек. Напомним, что в последний раз стоимость проезда в маршрутках Самары повышали 1 января 2019 года. Тогда билет тоже подорожал на 5 рублей. Горожане считают, что тарифы на проезд слишком завышены и что в этих действиях усматривается картельный сговор. В связи с этим они попросили ФАС организовать по данному поводу проверку.

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Горожане хотят, чтобы проверку по данному факту провела ФАС (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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