2019-06-27T12:58:59+03:00
Происшествия

В Тольятти задержали предполагаемого убийцу дзюдоиста Евгения Кушнира

Мужчину нашли на одном из рынков города
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Тело спортсмена с колото-резаными ранами нашли в беседке кафе в Центральном районе ТольяттиТело спортсмена с колото-резаными ранами нашли в беседке кафе в Центральном районе Тольятти
Изменить размер текста:

В Тольятти полицейские разыскали 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 27-летнего дзюдоиста Евгения Кушнира.

- Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника на одном из рынков города, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, тело спортсмена было найдено 24 июня в беседке, расположенной во внутреннем дворе кафе на улице Базовой в Центральном районе Тольятти. Преступник нанес ему ножевые ранения спины и головы. Кроме того, в тот день из заведения в больницу госпитализировали еще одного 27-летнего молодого человека с ножевыми и огнестрельными ранениями. Сразу после этого полицейские задержали там 47-летнего гражданина соседней республики. Еще один иностранец — 31-летний ранее несудимый безработный мужчина — был объявлен в розыск. По факту произошедшего в СУ СК по Самарской области возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Как предполагают следователи, поводом для кровавого конфликта в кафе могла стать задержка оплаты поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тольятти известный дзюдоист Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову из травмата

Возможно, что молодой человек стал участником разборки на ул. Ларина в Центральном районе города (подробности)

"Все дело в сельском хозяйстве?": в Тольятти ищут подозреваемого в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

Резню в кафе Центрального района устроили граждане соседних республик, в причинах конфликта разбираются следователи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Достроят к концу года: в Самаре власти оценили ход работ по возведению детсада на Алма-Атинской
«Крылья Советов» 29 июня сыграют два контрольных матча – с «Хайдуком» и чешским «Баником»
В Самарской области задержали участников заказного нападения на главу Росимущества
Разобьют дорожки и высадят газоны: в Самаре благоустраивают сквер возле собора Кирилла и Мефодия
Великие полководцы Тимур и Тохтамыш вновь сойдутся в битве под Самарой
Скачки и национальные блюда: самарцев зовут на Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлу
Чтобы никто не заблудился: появилась карта Грушинского фестиваля в Самаре
На территории заброшенной школы-интерната в Самаре нашли труп неизвестного мужчины
Помогла счастливая рука папы: самарец выиграл в лотерею автомобиль
«Крылья Советов» хотят подписать хорватского воспитанника мюнхенской «Баварии»
Самарские таможенники будут бороться с контрафактом с помощью вертолетов
Воняет тухлыми яйцами: в Сызрани ищут, кто испортил воздух
В Самаре парня, который хотел торговать наркотиками и попался сотрудникам ФСБ, осудили на 7 лет