В Тольятти задержали предполагаемого убийцу дзюдоиста Евгения Кушнира

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-27T12:58:59+03:00

Тело спортсмена с колото-резаными ранами нашли в беседке кафе в Центральном районе Тольятти

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В Тольятти полицейские разыскали 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 27-летнего дзюдоиста Евгения Кушнира.

- Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника на одном из рынков города, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, тело спортсмена было найдено 24 июня в беседке, расположенной во внутреннем дворе кафе на улице Базовой в Центральном районе Тольятти. Преступник нанес ему ножевые ранения спины и головы. Кроме того, в тот день из заведения в больницу госпитализировали еще одного 27-летнего молодого человека с ножевыми и огнестрельными ранениями. Сразу после этого полицейские задержали там 47-летнего гражданина соседней республики. Еще один иностранец — 31-летний ранее несудимый безработный мужчина — был объявлен в розыск. По факту произошедшего в СУ СК по Самарской области возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Как предполагают следователи, поводом для кровавого конфликта в кафе могла стать задержка оплаты поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU