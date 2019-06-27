В Самарской области задержали участников заказного нападения на главу Росимущества

СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-27T14:34:23+03:00

Вооруженные преступники ворвались в дом Айвара Кинжабаева в ноябре 2018 года и избили его до полусмерти

Преступникам заплатили от 125 до 150 тысяч рублей, чтобы они избили чиновника дубинками и арматурами

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В Самарской области правоохранители задержали подозреваемых в вооруженном нападении на Айвара Кинжабаева, занимавшего пост врио руководителя Росимущества Москвы. Ими оказались Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц, а также Андрей Филимошин. Первые трое, как считают следователи, были исполнителями заказного преступления, а последний — посредником в передаче им денег.

- 25 и 26 июня сотрудники СОБР и ОМОН провели одновременных захват злоумышленников по разным адресам. Всего были задержаны семеро местных жителей: четверо подозреваются в нападении на главу Росимущества, а еще трое — в других подобных нападениях, совершенных по найму, - сообщили пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, что преступление, в котором пострадал Айвар Кинжабаев, произошло вечером 10 ноября 2018 года в Красноярском районе Самарской области. Злоумышленники, скрыв лица масками, проникли в его дом и избили арматурами, дубинками и порезали ножом. После этого чиновника госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Как отмечают следователи, двое из подозреваемых уже дали признательные показания и рассказали, что их наняли для нападения на главу Росимущества. За это им заплатили от 125 до 150 тысяч рублей. Что касается Андрея Филимошина, который, предположительно выступил посредником между заказчиком и исполнителями и передавал деньги, то он отрицает свою причастность к преступлению.

- Основной версией совершенного преступления следствие считает профессиональную деятельность Айвара Кинжабаева, - отмечают в СУ СК по региону.

Добавим, что еще трое задержанных: Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев — подозреваются в как минимум двух нападениях на других жителей Самарской области, совершенных по найму за вознаграждения от 40 до 200 тысяч рублей. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время двоим подозреваемым суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В отношении остальных данный вопрос еще решается.

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ИСТОЧНИК KP.RU