2019-06-28T15:13:00+03:00
Общество

«У клуба еще не было официального руководителя»: пресс-секретарь «Ахмата» не считает убитого тольяттинца своим коллегой

Асланбек Бадаев заявил, что Илья Тягун не имел никакого отношения к их бойцовскому клубу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Илью Тягуна убили несколькими выстрелами в спину возле дома на улице Калмыцкой в ТольяттиИлью Тягуна убили несколькими выстрелами в спину возле дома на улице Калмыцкой в ТольяттиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал новость об убийстве 37-летнего Ильи Тягуна в Тольятти. Ранее сообщалось, что мужчина является директором местного отделения клуба, но пресс-секретарь «Ахмата» не считает его своим коллегой.

- Сегодня с утра, 28 июня, появилась информация о том, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун якобы является руководителем клуба «Ахмат». Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Клубный филиал, который начал работать в Тольятти две недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя, - написал на странице бойцовского клуба в соцсети Асланбек Бадаев.

Пресс-секретарь клуба выразил соболезнования семье Ильи Тягуна, но добавил, что тольяттинец не имел никакого отношения к «Ахмату».

Напомним, Илья Тягун был убит вечером 27 июня возле дома № 37 по улице Калмыцкой. Он скончался от множественных выстрелов в спину. Следователи полагают, что преступление совершил 34-летний Азиз Хидиров. Сейчас он находится в розыске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бандитские разборки? В Тольятти на парковке расстреляли гендиректора бойцовского клуба «Ахмат»

По подозрению в убийстве разыскивают местного хоккеиста и бизнесмена Азиза Хидирова, он может быть вооружен и опасен [фото 18+] (подробности)

Появилось видео убийства директора спортивного клуба "Ахмат" Ильи Тягуна

Судя по кадрам, преступник убил потерпевшего выстрелами в спину (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ТАРДИС, ты ли это? В Самаре на проспекте Кирова нашлитщательно замаскированную машину для перемещения во времени и пространстве
Виновником излива стоков возле платформы Вишневая в Самаре оказался не завод «Кока-Кола»
"А вы цены на топливо видели?" Коммерческие перевозчики рассказали, почему проезд должен стоит 35 рублей
Стали известно, как будут ходить электрички до Грушинского фестиваля 2019
В Тольятти руководитель почтового отделения присвоила себе более 22 тысяч рублей клиента
В Самарской области трое молодых людей украли почти полкилометра медных проводов с вагонов
Из-за Грушинского фестиваля на неделю закроют дорогу в Прибрежном
Дмитрий Комбаров: «Моя новая команда «Крылья Советов». Рад приступить к работе с ней»
До «Самара Арены» в день концерта группы «Ленинград» 30 июня пустят трамваи S5
В самарском поезде преступник хотел ограбить спящего мужчину, но разбудил и убил его
К «Крыльям Советов» на сборе в Австрии присоединились Деян Радоньич и Раду Гынсарь
«Навсегда останутся в наших сердцах»: коллеги погибших в ДТП с фурой самарских полицейских выразили соболезнования их близким
Все для одаренных детей: в Крутых Ключах появится школа искусств
Появилось видео убийства директора спортивного клуба "Ахмат" Ильи Тягуна
Глава Самары попросила ФАС и прокуратуру проверить законность подорожания проезда в маршрутках
В Самаре из-за фестиваля духовых оркестров перекроют движение по нескольким улицам
Жителям Самары рассказали, что делать, если истек срок межповерочного интервала счетчика электроэнергии
В Самарской области ухудшится погода: ожидаются гроза, дождь и сильный ветер
В Самаре перекроют дороги ради соревнований по велоспорту
Уйти от жестикуляции и излишней монументальности: макеты памятника Павлу Мочалову в Самаре отправили на доработку