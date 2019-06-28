«У клуба еще не было официального руководителя»: пресс-секретарь «Ахмата» не считает убитого тольяттинца своим коллегой

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-28T15:13:00+03:00

Илью Тягуна убили несколькими выстрелами в спину возле дома на улице Калмыцкой в Тольятти Фото: Соцсети

Асланбек Бадаев заявил, что Илья Тягун не имел никакого отношения к их бойцовскому клубу

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Пресс-секретарь бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал новость об убийстве 37-летнего Ильи Тягуна в Тольятти. Ранее сообщалось, что мужчина является директором местного отделения клуба, но пресс-секретарь «Ахмата» не считает его своим коллегой.

- Сегодня с утра, 28 июня, появилась информация о том, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун якобы является руководителем клуба «Ахмат». Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Клубный филиал, который начал работать в Тольятти две недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя, - написал на странице бойцовского клуба в соцсети Асланбек Бадаев.

Пресс-секретарь клуба выразил соболезнования семье Ильи Тягуна, но добавил, что тольяттинец не имел никакого отношения к «Ахмату».

Напомним, Илья Тягун был убит вечером 27 июня возле дома № 37 по улице Калмыцкой. Он скончался от множественных выстрелов в спину. Следователи полагают, что преступление совершил 34-летний Азиз Хидиров. Сейчас он находится в розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU