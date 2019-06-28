«Трест, который лопнул»: в Самаре будут судить руководителей банка «Волга-Кредит», которые кинули вкладчиков

СЕГОДНЯ 21:02 2019-06-28T21:02:42+03:00

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Заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение в отношении девятерых сотрудников лопнувшего в 2014 году «Волга-Кредит» Банка». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Сотрудники ОАО «Коммерческий «Волга-Кредит» Банк»: председатель правления Ерилкина Т., советник председателя Бобровский А., директор департамента информационных технологий Осипов С., начальник отдела по обслуживанию физических лиц Зацепина М., и также имеющие фактическое отношение к деятельности банка - Токарев Р., Кашапов М., Калинкин Р., Кочергина И., обвиняются органами следствия в совершении в составе организованной группы мошенничества, а именно хищения денежных средств ОАО «ВКБ», размещенных во вкладах не менее 2872 граждан на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей, то есть в особо крупном размере, - говорится в заключении.

Помимо этого, Татьяна Ерилкина обвиняется в хищении трех векселей ОАО Банк «Развитие-Столица» на 272 млн рублей.

Уголовное дело по существу будет рассматривать Ленинский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU