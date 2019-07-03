2019-07-03T07:48:03+03:00
Общество

Уровень Волги у берегов Тольятти все еще немного ниже проектируемого уровня

Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре уровень Волги пока ниже, чем в прошлом годуВ Самаре уровень Волги пока ниже, чем в прошлом году
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Уровень воды в Куйбышевском водохранилище у берегов Тольятти сейчас находится на уровне 52,55 метров. Нормальная отметка - 53 метра. В прошлом году в это время уровень воды находился на 53,4 метрах и спустился до 52,5 только к концу июля.

Уровень воды на Саратовском водохранилище у Самары также значительно ниже отметок 2018 года: 28,1 против 29 в прошлом году.

Напомним, что в этом году скандал случился из-за неправильно рассчитанных или произведенных сбросов воды. Сейчас расследованием занимается Федеральное агентство водных ресурсов. Предположительно, из-за обмеления Волги на нерест не вышли многие виды рыб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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