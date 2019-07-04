"Это больше похоже на шантаж": Дмитрий Азаров прокомментировал остановку производства на "АвтоВАЗе" из-за конфликта с поставщиком
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал шантажом действия компании "Автокомпонент", которая прекратила поставки комплектующих на "АвтоВАЗ". Из-за этого предприятие было вынуждено остановить производство в Тольятти и в Ижевске. В нижегородской компании отметили, что это случилось из-за того, что переговоры об изменении цен зашли в тупик.
- По моей информации, продукция на предприятии имеется, но она не отгружается. Ситуация, которая складывается, больше похожа на шантаж. Встаёт фактически главный конвейер завода.Под угрозой работа в ближайшие дни крупнейшего трудового коллектива, - отметил Дмитрий Азаров, комментируя ситуацию для СМИ на форуме в Нижнем Новгороде.
Губернатор уточнил, что властям пришлось вмешаться, потому что ситуация стала кризисной. И указал, что по имеющейся у него информации, в контракте прописано, что отгрузки должны вестись даже в том случае, если стороны не договорились, как должны меняться цены.
- Нужно найти компромиссное решение за столом переговоров, должны принимать решение на уровне собственников, первых лиц, - заключил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU