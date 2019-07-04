"Это больше похоже на шантаж": Дмитрий Азаров прокомментировал остановку производства на "АвтоВАЗе" из-за конфликта с поставщиком

СЕГОДНЯ 07:23 2019-07-04T07:23:37+03:00

Губернатор считает, что собственникам нужно скорее сесть за стол переговоров, а сейчас - восстановить поставки, так как готовая продукция в Нижнем есть

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал шантажом действия компании "Автокомпонент", которая прекратила поставки комплектующих на "АвтоВАЗ". Из-за этого предприятие было вынуждено остановить производство в Тольятти и в Ижевске. В нижегородской компании отметили, что это случилось из-за того, что переговоры об изменении цен зашли в тупик.

- По моей информации, продукция на предприятии имеется, но она не отгружается. Ситуация, которая складывается, больше похожа на шантаж. Встаёт фактически главный конвейер завода.Под угрозой работа в ближайшие дни крупнейшего трудового коллектива, - отметил Дмитрий Азаров, комментируя ситуацию для СМИ на форуме в Нижнем Новгороде.

Губернатор уточнил, что властям пришлось вмешаться, потому что ситуация стала кризисной. И указал, что по имеющейся у него информации, в контракте прописано, что отгрузки должны вестись даже в том случае, если стороны не договорились, как должны меняться цены.

- Нужно найти компромиссное решение за столом переговоров, должны принимать решение на уровне собственников, первых лиц, - заключил он.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/718302" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Азаров об остановке производства на "АвтоВАЗ".

ИСТОЧНИК KP.RU