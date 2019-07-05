2019-07-05T14:41:20+03:00
Общество

Ремонтный сезон в СВГК в разгаре: в компании рассказали о капремонте и реконструкции газового хозяйства в Самарской области

В регионе полным ходом идут работы по капитальному ремонту и реконструкции газового хозяйства в зоне ответственности компании.
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Специалисты отделения СЭГХ-2 межрайгаза Самара сегодня трудятся на объекте, расположенном на ул. Промышленности областного центра.Специалисты отделения СЭГХ-2 межрайгаза Самара сегодня трудятся на объекте, расположенном на ул. Промышленности областного центра.
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В целях повышения надежности и безопасности газоснабжения области полным ходом ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции газового хозяйства в зоне ответственности компании.

Специалисты отделения СЭГХ-2 межрайгаза Самара сегодня трудятся на объекте, расположенном на ул. Промышленности областного центра. До конца следующей недели им предстоит завершить замену трех единиц запорной арматуры на газопроводе диаметром 300 мм. Работы производятся в котловане, поэтому требуют соблюдения особых мер по обеспечению безопасности. Всего за ремонтный сезон 2019 г. СВГК запланировала замену свыше 70 задвижек на более современные и надежные шаровые краны.

По ряду работ, предусмотренных в перечне на текущий ремонтный сезон СВГК, выполненные объемы уже превысили 50%, а по окраске газопроводов работы выполнены практически полностью. Для обеспечения противопожарной безопасности также произведена стопроцентная опашка газорегуляторных пунктов (ГРП). До конца сезона компании предстоит замена оборудования более чем на 110 ГРП практически по всей территории области.

«Все идет по плану. Набранные темпы позволяют надеяться, что к началу нового отопительного сезона все запланированные работы для повышения надежности и безопасности газоснабжения наших потребителей будут реализованы в полном объеме» – отмечает главный инженер Средневолжской газовой компании Александр Семенов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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