В Самаре объявили конкурсы на посты глав Куйбышевского и Промышленного районов

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-08T08:37:05+03:00

Предыдущие руководители этих районных администраций покинули свои должности по собственному желанию

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В Самаре объявили конкурсы на выбор новых глав администраций Промышленного и Куйбышевского районов. Прием заявок от желающих принять в них участие стартует в понедельник, 8 июля.

- Документы от кандидатов на пост главы Промышленного района будут приниматься до 6 августа, а на должность руководителя Куйбышевского района — до 9 августа. Конкурсы будут проходить в формате индивидуального собеседования с кандидатами, - говорится в конкурсной документации.

В финал должны будут выйти два претендента, которых представят районным депутатам. Окончательные кандидатуры будут определены 9 (Промышленный район) и 14 августа (Куйбышевский район).

Напомним, что руководитель Куйбышевского района Александр Моргун и руководитель Промышленного района Николай Чернышков покинули свои посты по собственному желанию. Один в середине июня, а второй в начале июля. Пока исполняющими обязанности глав этих районов являются Александр Ткачук и Равиль Гибадуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU