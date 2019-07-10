2019-07-10T08:11:49+03:00
Общество

В Тольятти задержали возможную хозяйку кооператива "Вкусно и сытно", которая оставила без денег десятки человек

Ее подозревают в организации финансовой пирамиды
Ольга АФАНАСЬЕВАЕвгения ВАСИНА
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Обманутые вкладчики не ожидали подвохаОбманутые вкладчики не ожидали подвоха
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Стало известно, что в Тольятти задержали предполагаемую владелицу кооператива "Вкусно и сытно", из-за которого без денег остались десятки россиян. Галину Федотову задержали сотрудники полиции, она уже побывала на допросе.

- Как нам сообщили неофициально, ее задержали 9 июля, уже допросили. Она отрицает свою причастность, говорит, что не тех задержали, не тех допрашиваете, - сообщает журналист КП-Самара Евгения Васина. - Также нам прокурор Центрального района Тольятти говорил, что 50 миллионов рублей на счетах. А сейчас по неофициальной информации счета пустые, но все они арестованы.

Напомним, что десятки человек вкладывали свои деньги в финансовый кооператив из Тольятти, думая, что поддерживают фабрику полуфабрикатов. В итоге компания перестала работать, люди заволновались, пришли к офису, но их встретили закрытые цеха. Инициативные группы сейчас обращаются за помощью к различным депутатам, были на приеме у Александра Хинштейна. Сейчас тольяттинским пострадавшим помогает организация "Крепость". А в выходные обманутые люди собираются в Тольятти выйти на улицу, чтобы попросить следователей внимательнее разобраться в этом деле и вернуть им деньги.

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Жители 16 городов думали, что вкладывают деньги в развитие фабрики полуфабрикатов, но средства шли в карманы организаторов финансовой пирамиды из Тольятти (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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