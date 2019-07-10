2019-07-10T22:31:38+03:00
Происшествия

Студентку, которую дважды оправдал суд присяжных, приговорили к 8 годам колонии

После обжалования приговор оставили в силе
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Присяжные несколько раз оправдывали осужденнуюПрисяжные несколько раз оправдывали осужденнуюФото: соцсети
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В Самарском областном суде оставили в силе приговор 22-летней Елизавете Кенешовой. Об этом «Комсомольской правде»-Самара» рассказала мать подсудимой Людмила. Напомним, студентку обвиняют в получении посылки с наркотиком мефедроном. Кенешова получила 8 лет колонии, несмотря на то, что ее дважды оправдал суд присяжных.

Как ранее писала «Комсомольская правда»-Самара», подруга Лизы Наргиз попросила ее и Ниджата Нагиева забрать посылку с почты. Там должны были быть косметика и колонки. В итоге там было полкило мефедрона. Лизу сразу отпустили — она по делу проходила как свидетель. В первых показаниях Наргиз и Ниджат подтвердили, что Лиза ни при чем, она не знала про наркотики. А потом в один день сменили показания.

Первый суд присяжных Кенешову оправдал, но судья решил распустить коллегию. Вторая коллегия девушку тоже оправдала — с перевесом в один голос. Судья взял перерыв и на следующий день одна из присяжных изменила решение.

Лизу Кенешову и Ниджата Нагиева признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Лиза получила восемь лет колонии, а Нагиев и Наргиз, которые подтверждают, что занимались закладкой наркотиков, получили по пять лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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