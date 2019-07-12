2019-07-12T15:18:53+03:00
Общество

Как добраться до стадиона «Самара Арена» в день матча «Крылья Советов» - ЦСКА 14 июля

Публикуем график движения трамваев и автобусов в день матча на «Самара Арене»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Болельщиков на матч до стадиона "Самара Арена" по традиции повезут на трамваях S5Болельщиков на матч до стадиона "Самара Арена" по традиции повезут на трамваях S5Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В воскресенье, 14 июля, в 17:30 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 1 тура РПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА. Болельщиков на игру по традиции повезут на трамваях S5, которые будут курсировать в длинном и укороченном варианте.

От улицы Тухачевского первый трамвай S5 поедет в 14:28. Интервал движения составит 8-10 минут. А от Барбошиной поляны первый рейс трамвая S5k запланирован на 15:00. Доставку пассажиров на стадион они завершат в 17:45, а возобновят после завершения матча — в 19:15. Что касается трамваев № 11 и 12, то они будут ездить до остановки «Стадион «Самара Арена» только до 15:00, а позже и до окончания движения — до остановки «Барбошина поляна».

Также до спортобъекта можно будет добраться на автобусах № 1, 45, 50, 51, 67, 96, 205, 268, 295 и на трамваях № 22, 24 и 25. Правда, в этих случаях придется пересаживаться. После окончания матча будет подан дополнительный транспорт. Так, на остановке «Улица Алма-Атинская» болельщиков будут ждать автобусы №№ 1, 41, 51, 45, 67, а на остановке на улице 2-й Проезд — автобусы № 50.

Для тех, кто собирается ехать на матч на своем транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее - по улице 2-ой Проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой Проезд. Для тех, у кого есть специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка. Заехать на нее можно будет со стороны Московского шоссе и далее по улице Дальней.

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Ограничения будут действовать с 13:00 до 22:00 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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