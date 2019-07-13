2019-07-13T12:19:24+03:00
Общество

В Самаре упавшее из-за сильного ветра дерево расплющило ВАЗ-2112

ЧП произошло в одном из дворов районе набережной реки Самары
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самара LifeФото: Самара LifeФото: vk.com
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Непогода, которая разбушевалась в пятницу, 12 июля, в Самаре привела к серьезным последствиям. Из-за сильного ветра в городе повалило несколько деревьев. Упали они на автомобили, владельцы которых вопреки предупреждению МЧС припарковались в опасной близости от них. В соцсетях горожане сообщают о трех подобных случаях: на улице Гая, 36, на улице Запорожской, 37 и в районе набережной реки Самары.

Самый большой урон непогода нанесла автомобилю ВАЗ-2112, хозяин которого оставил его в одном из дворов в районе набережной реки Самары. Приличных размеров дерево, не выдержав буйства стихии, сломалось и рухнуло на машину, почти полностью расплющив ее.

На улице Гая дерево повредило автомобиль «Рено», а на улице Запорожской дерево рухнуло на микроавтобус «Пежо». К счастью, в результате случившегося никто не пострадал, но теперь владельцев пострадавших транспортных средств ждут лишние траты на ремонт.

Непогода оставила "подарок" владельцам "Пежо" и "Рено" / Фото: Самара Life Фото: vk.com

Непогода оставила "подарок" владельцам "Пежо" и "Рено" / Фото: Самара LifeФото: vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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