2019-07-13T14:47:12+03:00
Общество

Ливень 12 июля в Самарской области побил рекорд 16-летней давности

Значение суточного максимума количества осадков обновилось в Кинель-Черкасском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Кинель-Черкассах дождь побил рекорд 2003 годаВ Кинель-Черкассах дождь побил рекорд 2003 годаФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области в пятницу, 12 июля, был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Вчерашний ливень был такой сильный, что обновил рекорд 2003 года, который был зафиксирован в Кинель-Черкассах.

- 12 июля в Кинель-Черкассах выпало 10,1 мм осадков. Отклонение от предыдущего максимума количества осадков составило 3 мм, - сообщили в Приволжском УГМС.

Несмотря на то, что дождевой рекорд был установлен в Кинель-Черкасском районе, непогода оставила свой след и в других населенных пунктах Самарской области. Так, в Тольятти из-за сильного дождя затопило дороги, а в Самаре сильный ветер повалил несколько деревьев на машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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