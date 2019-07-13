Ливень 12 июля в Самарской области побил рекорд 16-летней давности

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-13T14:47:12+03:00

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В Самарской области в пятницу, 12 июля, был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Вчерашний ливень был такой сильный, что обновил рекорд 2003 года, который был зафиксирован в Кинель-Черкассах.

- 12 июля в Кинель-Черкассах выпало 10,1 мм осадков. Отклонение от предыдущего максимума количества осадков составило 3 мм, - сообщили в Приволжском УГМС.

Несмотря на то, что дождевой рекорд был установлен в Кинель-Черкасском районе, непогода оставила свой след и в других населенных пунктах Самарской области. Так, в Тольятти из-за сильного дождя затопило дороги, а в Самаре сильный ветер повалил несколько деревьев на машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU