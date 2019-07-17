Полицию попросили проверить работу сотрудников министерства строительства Самарской области

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-17T18:54:02+03:00

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К проверке работы министерства строительства Самарской области, главу которого заподозрили в конфликте интересов, подключат ГУ МВД по региону. Обращения с соответствующими требованиями руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в ведомство направила прокуратура области.

- Копии обращений направлены в ГУ МВД по Самарской области для организации проверки на предмет наличия или отсутствия в действиях должностных лиц министерства строительства и иных лиц признаков уголовно-наказуемых деяний, - говорится в письме прокуратуры Самарской области, которое оказалось в распоряжении «Комсомольской правды - Самара».

Напомним, что ранее глава ФПББК Виталий Бородин направил в генеральную прокуратуру РФ обращение с просьбой проверить главу минстроя Самарской области Евгения Чудаева на предмет лоббирования интересов строительной компании «Древо», совет директоров которой возглавляет его отец Николай Чудаев. Недавно прокуратура региона провела соответствующую проверку, которая действительно выявила нарушения в работе чиновника. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что родственники Евгения Чудаева являются учредителями и руководителями организаций, которые участвуют в строительстве микрорайона Южный город, ЖК «Желябово» и ЖК «Печера.РФ». При этом чиновник не подал вовремя уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Прокуратура направила в адрес губернатора представление с требованием устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении. На брифинге в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара» руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» - глава ФПББК Виталий Бородин заявил о необходимости отставки Николая Чудаева из-за конфликта интересов.

Виталий Бородин в пресс-центре «КП-Самара»Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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ИСТОЧНИК KP.RU