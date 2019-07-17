2019-07-17T20:20:57+03:00
Происшествия

В Тольятти возможного убийцу молодого дзюдоиста отпустили на свободу

Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Евгений Кушнир был многообещающим спортсменомЕвгений Кушнир был многообещающим спортсменом
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Один из подозреваемых в убийстве тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира Бадал Искендеров отпущен под подписку о невыезде. Арестовывать его и оставлять под стражей не стали. Как сообщает ТЛТгород, адвокат - представитель потерпевшей стороны - таким положением вещей не доволен. Он считает, что следствию необходимо утяжелить квалификацию дела. Адвокат рассказал, что Кушнир стал случайным участником разборки - в тот вечер он общался со своим школьным товарищем Сафаровым.

- Замир Сафаров - официально частный предприниматель, занимается овощами и фруктами. В данном случае с его стороны было все законно, он заключал договор на поставку продукции, - рассказал адвокат журналисту издания. – А вообще тем для разговора на той встрече было две. Первая - возврат Гахирмановым долга за продукцию, поставленную по упомянутому ранее договору. Сумма – более 2 миллионов 450 тысяч рублей, накладные на нее имеются, они предоставлены следствию. Вторая тема касалась изменения схемы ведения коммерческой деятельности, которая была невыгодна многим предпринимателям, в том числе моему подзащитному.

Напомним, что о смерти Евгения Кушнира стало известно 24 июня. Его труп с ножевыми ранениями нашли в беседке в одном из кафе автограда. "КП-Самара" сообщала о подробностях дела. Одного подозреваемого задержали сразу, второго объявили в розыск. Сейчас адвокат также рассказывает, что Евгений Кушнир мог быть случайной жертвой и вообще не понимать, что происходит, ведь все разговоры велись на азербайджанском.

Сейчас убийство квалифицируется как "простое", защитник настаивает, что имело место убийство и покушение на убийство двух и более лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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