В Самаре нашли подрядчика для второго этапа строительства ледового Дворца спорта

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-18T12:15:14+03:00

Достроить спортивный объект должны до конца сентября 2021 года Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

На конкурс была подана всего одна заявка

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В Самаре подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для второго этапа строительства ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Победителем стало АО «Волгатрансстрой-9».

- Компания стала единственным участником торгов. Заявка была признана соответствующей всем необходимым требованиям, - сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, подрядчику необходимо возвести стены и кровлю здания, провести отделку фасада, обустроить внутреннюю инфраструктуру и подключить объект к инженерным сетям. На эти цели из областного бюджета направят более 980 млн рублей.

Сейчас рабочие занимаются возведением основания здания. Предполагается, что монтаж монолитных конструкций будет завершен к ноябрю 2019 года. Полностью же закончить строительство ледового Дворца спорта планируется до 30 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU