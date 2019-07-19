Самарцы обеспокоены гибелью мальков стерляди в реке Самаре

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-19T09:07:30+03:00

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Жители Самары сообщили в соцсетях о гибели мальков стерляди. Мертвых рыбешек горожане нашли в районе Южного моста, где протекает река Самара. Горожане решили, что погибли мальки, которых 17 июля выпустили в Волгу в районе села Винновка.

- Стерлядь, которую выпустили в Волгу, похоже, не прижилась. У Южного моста нашли мальков, которые выпрыгнули на берег, - написали самарцы в соцсетях.

Однако это предположение почти сразу было опровергнуто. По мнению горожан, мальки не могли так быстро перебраться из Волги в Самару.

- Стерлядь выпускали в Винновке, это ниже по течению Волги на несколько десятков километров. Рыбка за сутки такое расстояние не пройдет. Нет тут никакой связи, - считают другие горожане.

Пока причины гибели мальков стерляди непонятны, но самарцы уже забеспокоились, что в Волгу могли попасть какие-нибудь химикаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU