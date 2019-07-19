Площадка молодежного форума iВолга готова для встречи гостей

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-19T16:53:58+03:00

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В Самарской области готовы встречать гостей молодежного форума iВолга - площадка полностью готова, установлены образовательные шатры, культурные и спортивные площадки, палатки для участников. Заезд на форум начнется 22 июля. Проинспектировал площадку Владимир Колчин, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. На совещании он напомнил, что в этом году форум провел "перезагрузку", обновленную концепцию IВолги полпред анонсировал в Москве на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.

- Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать ещё более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодёжной политики Российской Федерации, - отметили на совещании.

Форум уже в седьмой раз пройдет на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля. На нем соберутся представители активной молодежи из 14 регионов России и 10 стран СНГ. Самым успешным молодым людям вручат гранты от 150 до 300 тыс. рублей. Награждать ребят будет полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Подробнее о программе и основных событиях форума рассказала "Комсомолка".

ИСТОЧНИК KP.RU