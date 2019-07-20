Молодежный состав самарских «Крыльев Советов» одержал убедительную победу над «Арсеналом»

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-20T15:50:03+03:00

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Сегодня, 20 июля, на втором поле стадиона «Металлург» в Самаре прошла встреча молодежных составов команд клубов «Крылья Советов» и «Арсенал». Удача сопутствовала хозяевам поля, которые и одержали победу.

Молодежка «Крыльев» смогла закатить в ворота туляков пять мячей. На это гости Самары ответили лишь одним мячом, который был забит на 30-й минуте встречи.

- По игре выделять никого не хочу, - заявил после встречи главный тренер молодежной команды "Крылья Советов" Владимир Кухлевский. - Матч складывался непросто: первыми пропустили, соперник смотрелся неплохо, да и погода довольно жаркая. Было тяжело, но команда переломила ход игры и справилась со всеми трудностями. По сравнению с матчем с ЦСКА выглядели в защите мы уже получше, но все равно ошибки в обороне допускали.

Основные команды встретятся сегодня, в 17:30 на стадионе «Самара Арена». За прямой текстовой трансляцией матча вы можете следить на сайте «КП-Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU