«О нем ничего не знали»: прокуратура рассказала, чем им не понравился детский палаточный лагерь под Самарой
В прокуратуре Красноярского района прокомментировали закрытие детского палаточного лагеря, который располагался на Царев Кургане. Как выяснилось, комиссионное обследование на предмет готовности лагеря к приему детей выявило там несколько нарушений.
- Проверка показала, что палаточный лагерь Красноглинского станичного казачьего общества «Казачья застава» Самарского отдела Волжского Войскового казачьего общества не получил санитарно-эпидемиологическое заключение. Также там имеются нарушения пожарной безопасности. Кроме того, руководство лагеря не уведомило администрацию района о планируемой работе палаточного лагеря, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Именно из-за этих нарушений комиссия рекомендовала лагерю приостановить свою работу до получения необходимых разрешений. В итоге лагерь закрыли, а дети разъехались по домам.
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