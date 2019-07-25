В Самаре отправили под стражу пристава, который попался на полумиллионной взятке

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-25T16:58:56+03:00

Пристава поймали при получении взятки возле одного из домов на улице Ново-Садовой

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В Самаре следователи продолжают разбираться в коррупционном преступлении, в котором оказался замешан заместитель начальника отдела отдела судебных приставов Октябрьского района. Напомним, его задержали 4 июля возле одного из домов на улице Ново-Садовой при получении взятки в 500 тысяч рублей.

- В отношении судебного пристава возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, незаконное вознаграждение пристав получил от директора ООО. За эти деньги он обещал прекратить исполнительное производство о взыскании с этой фирмы более 1 миллиона рублей. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU