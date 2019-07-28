Ксения Собчак восхитилась перфомансами самарца, который фотографируется на стене дома
Политик и журналист Ксения Собчак оценила работы самарского художника Арсения «Вредитель ли?» Она выложила его фотографии в своём аккаунте в «Инстаграм», особенно восхитившись серией работ о тяжелой жизни инвалидов в современном городе.
— Знакомьтесь — это фотографии классного парня @vreditel_li, который работал токарем, а потом стал делать вот такие вот фотопроекты с собой в главной роли. Говорит, что привлекает внимание общества к проблеме тяжелых условий жизни инвалидов в России, — написала Собчак в своей социальной сети.
Подписчики политика фотопроекты оценили.
— Фотографии сильные! 2-ая — просто взрыв мозга! Так и есть, как на фото. Ставят эти рельсы для отмазки, а на них как в пропасть, — высказала своё мнение @va_lentinka.
Напомним, в рамках арт-проекта «1 кв.м» Арсений и его друзья показывали зрителю и другие необычные образы на этой же высоте. Застолье, отдых на море, ремонт в новой квартире — все это уже снимали на уровне 4 этажа заброшенной панельки. Каждая фотография ребят пользуется успехом и собирает больше тысячи лайков.
Особенно сильной получилась третья серия работ - Арсений показал, насколько сложно людям с инвалидностью вообще выйти из дома, их квадратные метры становятся для них сосредоточением всей жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU