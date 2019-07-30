В Самаре из-за пожара у Южного моста автобусы пустили в объезд

СЕГОДНЯ 20:35 2019-07-30T20:36:45+03:00

На пересечении Промышленности и Авроры образовалась пробка, автобусы пустили в объезд Фото: Михаил ГОРЮНОВ

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Вечером во вторник, 30 июля, в Самаре изменили схемы движения нескольких автобусов. Их пустили в объезд из-за крупного пожара в районе Южного моста.

- В связи с крупным пожаром в районе пересечения улиц Промышленности и Авроры движение общественного транспорта - автобусов № 26, 39, 52, 63 и 66 - организовано в объезд, - сообщает департамент транспорта Самары.

Так, автобусы №№ 26, 39, 63 и 66 пока будут ходить в обоих направлениях по улицам Промышленности и Партизанской, а автобус № 52 - по улицам Авроры, Партизанской и Дзержинского также в обоих направлениях.

Горожан просят с пониманием отнестись к этим мерам. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас на месте происшествия работают все профильные службы, в том числе и представители мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU