В Самаре на полмесяца изменятся маршруты троллейбусов № 4 и 12

СЕГОДНЯ 21:08 2019-07-30T21:08:30+03:00

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В Самаре из-за ремонта теплосетей в районе пересечения Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной изменится схема движения троллейбусов № 4 и 12. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- С 1 по 15 августа троллейбусы будут курсировать в объезд через улицы XXII Партсъезда и Стара-Загора, - отметили в городской мэрии.

С 1 по 7 августа троллейбусы № 4 и 12 по направлению «из города» будут ходить по своему маршруту, а по направлению «в город» - через улицы Стара-Загора и XXII Партсъезда до Московского шоссе, а потом как обычно. С 8 по 15 августа по направлению «в город» троллейбусы будут курсировать по обычному маршруту, а по направлению «из города» - в объезд по улице XXII Партсъезда через улицу Стара-Загора до проспекта Кирова, далее по своей схеме движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU