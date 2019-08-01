2019-08-01T12:40:26+03:00
Общество

В минтрансе объяснили, почему улицу Шоссейную в Самаре не открыли в срок

Движение по дороге обещали запустить 1 августа, но этого так и не произошло
Анастасия ФИЛАТОВА
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Светофоры на Шоссейной пообещали перевести в режим желтого миганияСветофоры на Шоссейной пообещали перевести в режим желтого миганияФото: Twitter.com
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В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области объяснили, почему в четверг, 1 августа, так и не произошло долгожданное открытие улицы Шоссейной на участке от улицы Народной до улицы Казачьей. Как выяснилось, подрядчик не успел вовремя доделать все необходимые работы.

- Распоряжение города о перекрытии улицы Шоссейной было продлено до 31 августа. Между тем, с подрядчиком согласован срок временного открытия движения - 10 августа. Причины: не завершены работы по монтажу шумозащитных экранов, установке опор освещения и устройству бортового камня, - сообщили в Твиттере представители минтранса.

По словам чиновников, строители уже завершили основные дорожные работы на проезжей части. Открыть движение планируется после того, как рабочие обустроят на участке все необходимые технические средства для безопасного проезда. Что касается светофоров, которые сегодня заработали на улице Шоссейной, то их пообещали в течение дня перевести в режим желтого мигания.

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Участок улицы Шоссейной в Самаре останется закрытым до конца августа

Речь идет об отрезке от улицы Народной до улицы Казачьей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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